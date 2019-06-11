سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: توريد 186 ألف طن قمح للصوامع والشون بنسبة 98% من المستهدف

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:03 م
محافظ بنى سويف: توريد 186 ألف طن قمح للصوامع والشون بنسبة 98% من المستهدف محصول القمح - ارشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد  المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بأن  إجمالي كميات الأقماح التي تم  توريدها وفرزها بالشون والصوامع  وصل إلى 186ألف طن بنسبة 98 % تقريبا من المستهدف توريده هذا الموسم، وذلك منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم، مشيرا إلى ارتفاع معدلات التوريد هذا الموسم،  حيث زادت  الكميات الموردة  هذا الموسم  حتى الآن  عن اجمالي ما تم توريده الموسم الماضي والذي بلغ 184 ألف طن ،وذلك طبقاً للتقرير اليومي الذي تعده لجنة توريد القمح

ومن جهته أوضح المهندس مصطفى راشد رئيس لجنة توريد القمح،  فى بيان لمحافظة بنى سويف، إلى انتظام أعمال التوريد بشكل سلس ومنتظم دون مشاكل في محيط مواقع الاستلام والتوريد بأماكن الاستلام والتخزين، خاصة في ظل العودة  للعمل  بنظام الفترة الواحدة من 8 صباحا إلى 8 مساء بدلا من الفترتين الذي كان متبعاً في شهر رمضان، ومشيراً إلى متابعة المحافظ بشكل يومي لأعمال التوريد وتوجيهاته للجنة برصد أية معوقات وحلها فورا، فضلاً عن تشديده بضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا  بإنتاجية متوقعة تصل إلى  2 مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل  319 ألف و431 طن.


 

 


اخبار بنى سويف

قمح بنى سويف

صوامع القمح

صوامع بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الدمغة والموازين": حملات على المطاحن للتأكد من أوزان القمح المحلى

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:00 ص

تشغيل صومعة القمح بالحسينية بطاقة 5 آلاف طن بالشرقية (صور)

الأحد، 09 يونيو 2019 04:04 م

مخزون القمح يكفى 4 أشهر.. واستمرار إنتاج الدقيق لتوفير الخبز المدعم

الأحد، 09 يونيو 2019 12:00 ص

محافظ بني سويف: استئناف توريد القمح بعد انتهاء أجازة العيد بنظام الفترة الواحدة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:17 م

توريد 114 ألف و515 طن من محصول القمح الى الشون والصوامع بسوهاج

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة