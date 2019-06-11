محافظ بنى سويف: توريد 186 ألف طن قمح للصوامع والشون بنسبة 98% من المستهدف

بنى سويف : هانى فتحى

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بأن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع وصل إلى 186ألف طن بنسبة 98 % تقريبا من المستهدف توريده هذا الموسم، وذلك منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم، مشيرا إلى ارتفاع معدلات التوريد هذا الموسم، حيث زادت الكميات الموردة هذا الموسم حتى الآن عن اجمالي ما تم توريده الموسم الماضي والذي بلغ 184 ألف طن ،وذلك طبقاً للتقرير اليومي الذي تعده لجنة توريد القمح

ومن جهته أوضح المهندس مصطفى راشد رئيس لجنة توريد القمح، فى بيان لمحافظة بنى سويف، إلى انتظام أعمال التوريد بشكل سلس ومنتظم دون مشاكل في محيط مواقع الاستلام والتوريد بأماكن الاستلام والتخزين، خاصة في ظل العودة للعمل بنظام الفترة الواحدة من 8 صباحا إلى 8 مساء بدلا من الفترتين الذي كان متبعاً في شهر رمضان، ومشيراً إلى متابعة المحافظ بشكل يومي لأعمال التوريد وتوجيهاته للجنة برصد أية معوقات وحلها فورا، فضلاً عن تشديده بضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألف و431 طن.



