محافظ الدقهلية: 46 ألف مواطن صرفوا علاج مبادرة 100 مليون صحة

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عن صرف العلاج لـ 46 ألف و550 مريض مصاب بفيروس سي، من وحدات علاج الفيروسات الكبدية بالمحافظة، ووجود فائض من كميات ألبان الأطفال المدعومة والتي يتم صرفها من خلال 84 منفذ على مستوى المحافظ ، مع وجود فائض منها بالدقهلية.

وأكد شاروبيم فى بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن محافظة الدقهلية على الرغم من ارتفاع عدد السكان بها، واتساع مساحتها الا أنها تشهد وفرة وتطور كبير في المنظومة الصحية فيها، من حضانات أطفال وماكينات غسيل كلوي وألبان أطفال ووجود مراكز طبية على أعلى مستوى فهي عاصمة الطب .

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية حتى اليوم بلغ 46 ألف و800 حالة على مستوى جميع الوحدات العلاجية بالدقهلية ، وأوضح أنه تم صرف العلاج لاجمالي 46 ألف و550 حالة حتى الآن، و أن العلاج المتوفر يكفي جميع الجرعات المطلوبة للحالات الايجابية وعلاج ما يتم اكتشافه من حالات جديدة .

وأوضح مكى ، أنه يوجد 84 منفذ لصرف ألبان الأطفال موزعة على 18 مركز ومدينة ، وأضاف أن هناك مخزون متبقي يغطي كل الاحتياجات ويزيد، حيث بلغ إجمالي المتبقي والاستراتيجي للمرحلة الأولى من الأطفال وهي أقل من 6 شهور 113 ألف و700 علبة ،وبلغ إجمالي المتبقي والاستراتيجي للمرحلة الثانية والتي تضم من 6 شهور وحتى سنة 90 ألف و22 علبة.

فى سياق أخر أكد محافظ الدقهلية ، صرف الدفعة رقم 127 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر مايو الماضي لاقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 786 ألف جنيه.

وشدد شاروبيم ، على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة ،كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة ،وتوفير المساعدة اللازمة للشباب أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم .

وقال محافظ الدقهلية ، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات .