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للرجال فقط..5 فحوصات لازم تعملها بعد سن الخمسين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:00 م
للرجال فقط..5 فحوصات لازم تعملها بعد سن الخمسين فحوصات -صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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مع التقدم فى العمر نتعرض للإصابة بالأمراض المختلفة مثل الزهايمر والقلب والسكر وغيرها من أمراض الشيخوخة المعروفة، وللأسف البعض لم يكتشف هذه الأمراض إلا بعد الاصابة بها مما يؤخر عملية الشفاء وخصوصا عند الرجال، فأثبتت الأبحاث والدراسات أن الرجال لا يخضعون للفحوصات الطبية بصفة دورية.

لذلك يقدم اليوم السابع 5 فحوصات يجب أن يقوم بها الرجال بعد سن الخمسين للاطمئنان على حالتهم الصحية وفقا لما ذكره موقع  healthline :

فحص ضغط الدم

 

فحوصات للرجال
فحوصات للرجال

 

 

من الفحوصات الضرورية التى يجب أن يقوم بها الرجال لمعرفة نسبة ضغط الدم، والوقاية من الامراض التى قد تتعرض لها نتيجة ضغط الدم.

 

فحص السكر                         
 

يعتبر السكر من الأمراض المزمنة التى يصاب بها كبار السن، لذلك يجب الفحص الدورى لمعرفة نسبة السكر فى الدم.

فحص البروستاتا

 

فحص
فحص

 

 

سرطان البروستاتا من أبرز الأمراض التى يتعرض لها كبار السن من الرجال ، ولكن لم يتم اكتشافه بسهولة، لذلك يجب عليك الفحص الدورى منعا لحدوث أى مضاعفات.

 

فحص الرئة
 

نتيجة التدخين والإفراط فى المشروبات الكحولية ، يتعرض الرجال لسرطان وتليف الرئة، لذلك يجب فحصها باستمرار للتأكد من عدم وجود أى مشاكل بها.  

فحص كولسترول الدم
 

مع التقدم فى العمر تزيد خطر الاصابة بأمراض القلب وتمدد الاوعية الدموية لذلك يجب فحص نسبة الكولسترول ومشاكل القلب.

 


فحوصات

فحص

فحوصات للرجال

بروستاتا

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