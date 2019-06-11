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لجنة إيراد نهر النيل: مؤشرات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدلات الطبيعية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:00 ص
لجنة إيراد نهر النيل: مؤشرات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدلات الطبيعية نهر النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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عقدت وزارة الموارد المائية والرى، اجتماعًا للجنة إيراد نهر وإدارة المياه، لاستعراض موقف الفيضان للعام المائى 2018/2019، الذى بدأ فى أول أغسطس 2018، وينتهى نهاية يوليو 2019.

وخلال الاجتماع تم استعراض فيضان النيل والإجراءات التى يتخذها قطاع مياه النيل ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة من خلال النماذج الرياضية واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه في مصر وأيضا استعراض كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة.

كما استعرضت اللجنة أعمال تحديث خرائط زمامات زراعات الأرز بالإدارات العامة للرى المختلفة التي تم رصدها بالأقمار الصناعية لمتابعة موقف زراعات الأرز وتوفير المياة اللازمه لها وتحرير محاضر مخالفات للمناطق المحظور فيها زراعة الأرز وكذلك المناطق الغير مقررة الرى.

كما أوضح  التقرير جاهزية مناطق زراعة الأرز خلال الأسبوعين القادمين فى المحافظات المختلفة، حتى تتمكن أجهزة الوزارة المعنية من تدبير الموارد المائية اللازمة لها.

وشددت اللجنة على قيام أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإدارة المياة والبدء فورًا فى اتخاذ أعلى درجات الحيطة فى إدارة كميات المياه ببحيرة ناصر لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وعدم التأثير على المخزون الاستراتيجي للسد العالي تجنباً لأي أزمات سواء في حالة نقص المياه أو زيادتها و إحكام الرقابة على مخالفات الأرز وتحصيل غراماتها أولا بأول فى ضوء سياسة الوزارة لترشيد إستخدام المياة .

 ووجه اللجنة بوضع بروتوكول تعاون مشترك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتبادل المعلومات الخاصة بزراعات الأرز والمخالفات المتعلقة بها بأسرع وقت للحد من هذه المخالفات و تحصيل الغرامات.

واستعرضت اللجنة أهم المشاكل والطوارئ التي واجهت الوزارة خلال أجازة العيد والتي تم التصدي إليها والعمل على حسمها من خلال أجهزة الوزارة المختلفة حيث تواجد مهندسى الوزارة بالطبيعة والمرور المستمر على شبكة الترع والمصارف.

كما استعرضت اللجنة موقف متابعة المخالفات على نهر النيل والمتابعة المستمرة ليلاً ونهاراً بالإضافة إلى إنه يجري حاليًا مراجعة حصر مخالفات التعديات على نهر النيل والترع والقنوات والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات لتدقيق حصر المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين لحماية نهر النيل، وتوفير احتياجات مصر لأغراض الزراعة ومياه الشرب والعمل على الحد من التلوث.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الاطمئنان على بعثة الرى المصرى بالسودان والتأكيد على التزامهم بتعليمات الأمن والسلامة فى ضوء ما تمر به السودان من أحداث.

وفى نهاية الاجتماع تم التأكيد على استمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه طوال العام، وعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل أسبوعين، مع التأكيد على أهمية استمرار الوزارة فى متابعة مؤشرات التنبؤ بالأمطار والسيول، ومشاركة معلومات التنبؤات مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.


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نهر النيل

الامطار

الارز

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