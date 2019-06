فيديو.. انهيار طريق كامل فى مدينة ناننينج بالصين

انهار طريق كامل فى مدينة ناننينج بمقاطعة قوانجشى الصينية، اليوم الثلاثاء ،ويظهر الفيديو كيفية انهيار الطريق فى غضون ثوان معدودة، حيث اختفى الطريق تماما، وانهارت أطنان من الأسفلت وطبقات الأرض إلى موقع البناء المجاور، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

ووفقا لوسائل إعلام صينية، فإن الطريق انزلق بشكل مرعب بسبب الظروف الجيولوجية الصعبة فى المنطقة ،ولحسن الحظ، لم تتواجد سيارات، أثناء وقوع الحادثة. ،ووفقا لوسائل إعلام محلية لم يصب أحد بأذى.

Road collapsed in Nanning, S China's Guangxi due to complex geological conditions. No injuries were reported. pic.twitter.com/9TtIAg1N5W