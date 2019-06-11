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غرق طفل أثناء استحمامه فى مياه ترعة جنوب بنى سويف

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:07 م
غرق طفل أثناء استحمامه فى مياه ترعة جنوب بنى سويف غرق طفل - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

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لقى طفل مصرعه غرقًا أثناء استحمامه فى مياه إحدى الترع جنوب بنى سويف، هربًا من حرارة الطقس .

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارًا اليوم الثلاثاء، من مركز شرطة الفشن يفيد بغرق محمد أحمد صقر 9 سنوات، ومقيم زرابى العزايزة التابعة لقرية الحيبة دائرة المركز، فى مياه ترعة مشروع عزب الفنت، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى المركزى فى محاولة لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة فور وصوله قسم الاستقبال، وأودع جثمان الطفل بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

 

 


غرق طفل

مركز الفشن جنوب بنى سويف

ترعه مشروع الفنت

حراره الطقس

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