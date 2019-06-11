سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

طبيب مصرى يتعرض لإطلاق نار فى ألمانيا.. وسفيرنا ببرلين: نتابع التحقيقات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:41 م
طبيب مصرى يتعرض لإطلاق نار فى ألمانيا.. وسفيرنا ببرلين: نتابع التحقيقات السفير بدر عبد العاطى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرض الطبيب المصري محمود توفيق المقيم في مدينة أخن الألمانية إلى اطلاق نار من شاب ألمانى، ما أدى لإصابته بنزيف حاد في البطن ونُقل إلى المستشفى للعلاج.

من جانبه، قال الدكتور  بدر عبد العاطى، سفير مصر فى برلين لـ"اليوم السابع"، إنه تواصل شخصيا فور وقوع الحادث مع المواطن المصري للاطمئنان علي حالته الصحية، كما قام القسم القنصلى بالسفارة فور علمه بالحادث بالاتصال بالجهات الألمانية المعنية لمتابعة الحادث والقاء القبض علي المتهم بإطلاق النار، كما قام القنصل بالاتصال بالمواطن المصرى للاطمئنان على حالته الصحية.

وقامت السفارة ومعها القنصلية العامة فى فرانكفورت، بمخاطبة السلطات الألمانية للاطلاع على نتائج التحقيقات ومتابعة الاجراءات القانونية ذات الصلة وكذا التعرف على ملابسات الحادث، وقدم المواطن المصرى الدكتور محمود توفيق، الشكر للسفارة والسفير المصرى علي التواصل معه ومع السلطات الألمانية المعنية.

 

 


إطلاق نار على طبيب مصري

تعرض مصري لإطلاق نار في المانيا

اخبار المانيا

اخبار مصر

السلطات الألمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة