صور.. قافلة بيطرية مجانية بترعة غنيم بالدقهلية

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

قام الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بتنفيذ قافلة بيطرية تشمل التشخيص والعلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة ورش الحيوانات وتجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية والفحص التناسلى بشكل مجانى.

وتابع المنجى أعمال القافلة مع أطباء إدارة شربين البيطرية، تحت رئاسة الدكتور مرشد سماحة، مدير الإدارة، وبالتنسيق مع كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة، ومستشفى بروك الخيرى لرعاية الحيوان.

وتم فحص وعلاج2021 دواجن، و236 أبقار وجاموس، و69 ضأن، و75 دواب، و12 حيوانات أليفة.

\