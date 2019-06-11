سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قافلة بيطرية مجانية بترعة غنيم بالدقهلية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:51 ص
صور.. قافلة بيطرية مجانية بترعة غنيم بالدقهلية قافلة بيطرية بالدقهلية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بتنفيذ قافلة بيطرية تشمل التشخيص والعلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة ورش الحيوانات وتجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية والفحص التناسلى بشكل مجانى.

 وتابع المنجى أعمال القافلة مع أطباء إدارة شربين البيطرية، تحت رئاسة الدكتور مرشد سماحة، مدير الإدارة، وبالتنسيق مع كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة، ومستشفى بروك الخيرى لرعاية الحيوان.

وتم فحص وعلاج2021 دواجن، و236 أبقار وجاموس، و69 ضأن، و75 دواب، و12 حيوانات أليفة.

 

قافلة بيطرية بالدقهلية (1)
 
قافلة بيطرية بالدقهلية (2)
 
قافلة بيطرية بالدقهلية (3)
 
 
قافلة بيطرية بالدقهلية (4)\
 
قافلة بيطرية بالدقهلية (5)
 
 
قافلة بيطرية بالدقهلية (6)
قافلة بيطرية بالدقهلية (7)
 

الدقهلية

الطب البيطري

قافلة بيطرية

شربين

اخبار الدقهليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

رسميا.. الدورى الجديد ينطلق 19 سبتمبر وينتهى يونيو 2020

رسميا.. الدورى الجديد ينطلق 19 سبتمبر وينتهى يونيو 2020

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة