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صور.. ألاف المتظاهرين يحتشدون أمام البرلمان فى هونج كونج احتجاجا على قانون

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:15 م
صور.. ألاف المتظاهرين يحتشدون أمام البرلمان فى هونج كونج احتجاجا على قانون مظاهرات هونج كونج
وكالات

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واصل عشرات الآلاف فى هونج كونج خروجهم للشوارع اليوم الثلاثاء، للمشاركة فى احتجاج على مشروع قانون مقترح سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمت

واحتشد المتظاهرون أمام البرلمان حيث من المتوقع أن تبدأ المناقشات الأربعاء، على تعديلات جذرية مقترحة من الحكومة على القانون المعني بتسليم الهاربين والمشتبه بهم.

المتظاهرون فى هونج كونج
المتظاهرون فى هونج كونج
جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
جانب من قوات الشرطة فى هونج كونج
جانب من قوات الشرطة فى هونج كونج
شرطة هونج كونج
شرطة هونج كونج
شرطة هونج كونج
شرطة هونج كونج
شرطية تقف أمام مبنى البرلمان
شرطية تقف أمام مبنى البرلمان
عدد من النشطاء المتظاهرين
عدد من النشطاء المتظاهرين
قوات الأمن حول مبنى البرلمان
قوات الأمن حول مبنى البرلمان
قوات الشرطة تؤمن مبنى البرلمان
قوات الشرطة تؤمن مبنى البرلمان
لافتات احتجاجية
لافتات احتجاجية
متظاهران بحوزتهما عدد من اللافتات
متظاهران بحوزتهما عدد من اللافتات
متظاهرة مشاركة فى الاحتجاجات
متظاهرة مشاركة فى الاحتجاجات
متظاهرة
متظاهرة
متظاهرون يحملون الورود
متظاهرون يحملون الورود
متظاهرون يفترشون الأرض
متظاهرون يفترشون الأرض
 

هونج كونج

مظاهرات هونج كونج

تسليم المجرمين

الصين

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