صور.. ألاف المتظاهرين يحتشدون أمام البرلمان فى هونج كونج احتجاجا على قانون

واصل عشرات الآلاف فى هونج كونج خروجهم للشوارع اليوم الثلاثاء، للمشاركة فى احتجاج على مشروع قانون مقترح سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمت
واحتشد المتظاهرون أمام البرلمان حيث من المتوقع أن تبدأ المناقشات الأربعاء، على تعديلات جذرية مقترحة من الحكومة على القانون المعني بتسليم الهاربين والمشتبه بهم.
المتظاهرون فى هونج كونج
جانب من المظاهرات
جانب من قوات الشرطة فى هونج كونج
شرطة هونج كونج
شرطة هونج كونج
شرطية تقف أمام مبنى البرلمان
عدد من النشطاء المتظاهرين
قوات الأمن حول مبنى البرلمان
قوات الشرطة تؤمن مبنى البرلمان
لافتات احتجاجية
متظاهران بحوزتهما عدد من اللافتات
متظاهرة مشاركة فى الاحتجاجات
متظاهرة
متظاهرون يحملون الورود
متظاهرون يفترشون الأرض
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