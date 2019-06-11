حبس عاطل متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين، بدائرة القسم، كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة مصر القديمة، معلومات تفيد قيام عاطل 38 سنة مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن تردده، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وقيامه بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.