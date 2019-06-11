حبس بائع فاكهة قتل آخر بسبب خلاف على مكان البيع فى بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس بائع فاكهة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل بائع أخر بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل بائع فاكهة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض؛ وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة "بائع فاكهة " تشاجر مع المجنى عليه، بسبب الخلاف على مكان البيع ببولاق الدكرور، وسدد له طعنة نافذة أسفرت عن مفارقته الحياة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.