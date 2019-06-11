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تعرف على مواعيد تقديم طلبات التظلمات للشهادة الإعدادية بالقليوبية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:33 م
تعرف على مواعيد تقديم طلبات التظلمات للشهادة الإعدادية بالقليوبية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان وكيل الوزارة، عن فتح باب تقديم التظلمات للشهادة الإعدادية، وذلك بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، بداية من السبت المقبل الموافق 15 يونيو الجاري، وحتى 20 من الشهر ذاته على أن يخصص يوم واحد لكل إدارتين.
 
وأكدت المديرية أنه تم تحديد يوم 15 يونيو لإدارتي قها وبنها، و16 يونيو لإدارتي طوخ وكفر شكر، و17 يونيو لإارتي القناطر الخيرية وقليوب، و18 يونيو لإدارتي شرق وغرب شبرا الخيمة، و19 يونيو لإدارتي شبين القناطر والخصوص، و20 يونيو لإدارتي الخانكة والعبور.
 
وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه لابد وان يرافق الطالب ولي الأمر فقط يوم الإطلاع، على أن يتم الإلتزام بتاريخ الإطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعا للتزاحم ولتيسير الأمور، كما يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول أثناء الإطلاع.
 
وحددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أيام السبت والأحد الموفقين 22 و23 يونيو الجاري لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات في الموعد المحدد، كما سيتم تحديد موعد الإطاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.
 
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تظلمات الشهادة الاعداديه

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