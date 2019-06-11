ترامب: المكسيك تخدم مصلحة الولايات المتحدة على الحدود أكثر من ديمقراطيى الكونجرس

أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن المكسيك تخدم مصلحة الولايات المتحدة على الحدود بين البلدين أكثر مما يفعل النواب الديمقراطيون بالكونجرس .. مؤكدا أن الجزء الأكبر من الاتفاق الذي أبرمه مؤخرا مع المكسيك بشأن الحدود لم يُكشف عنه بعد.

وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم،الثلاثاء، "شيء حزين حينما تفكر فيه، لكن المكسيك حاليا تفعل للولايات المتحدة على الحدود أكثر مما يفعل الديمقراطيون في الكونجرس".

وأبدى الرئيس الأمريكي تفاؤله بشأن التزام المكسيك بالاتفاق الحدودي المبرم مؤخرا بين البلدين، مؤكدا أن "الجزء الأكبر من الاتفاق مع المكسيك لم يتم الكشف عنه بعد".

وكانت واشنطن ومكسيكو سيتي قد أعلنتا قبل أيام توصلهما إلى اتفاق بشأن الهجرة يتضمن اتخاذ المكسيكيين "إجراءات غير مسبوقة" لمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعليق واشنطن الرسوم الجمركية العقابية التي كانت تهدد بفرضها على مكسيكو سيتي "إلى أجل غير مسمى".

ووفقا للاتفاق، تقوم المكسيك بنشر قوات الحرس الوطني في جميع أنحاء البلاد، ونشر نحو 6 آلاف جندي إضافي على طول حدودها الجنوبية مع جواتيمالا.

وواجه ترامب، خلال الأشهر الأخيرة، مقاومة حادة من جانب ديمقراطيي الكونجرس لاقتطاع ترامب تمويل من الموازنة العامة لصالح بناء جدار حدودي مع المكسيك، وإعلانه حالة الطوارئ الوطنية من أجل الالتفاف على رفض الديمقراطيين منحه التمويل المطلوب، الأمر الذي دفع ترامب إلى اتهام الديمقراطيين بالمسئولية عن استمرار الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وارتفاع معدلات الجريمة إثر ذلك، وفقا لوجهة نظره.