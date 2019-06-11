تدريب 21 طالبا من جامعة قناة السويس فى بكين على تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

قال الدكتور ناصر مندور، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، إن 21 طالبا وطالبة من طلاب الكلية وصلوا إلى بكين لبدء التدريب العملى فى مجالات تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات والميكاترونيك.

وأضاف "مندور"، أن التدريب المكثف لطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس سوف يستمر لمدة شهر، حيث ينتهى فى الرابع من شهر يوليو المقبل بواقع عشر ساعات تدريب يوميًا، بالإضافة إلى حضور الطلاب لدورات فى اللغة الصينية أثناء الفترة المسائية.

وأكد عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، أن معايير اختيار الطلاب المشاركين جاءت على أسس التفوق الدراسى وإجادة اللغة الصينية بين طلاب الكلية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص جامعة قناة من السويس بقيادة الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة على تنمية المهارات العملية لطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وتفعيلاً للفلسفة التى قام عليها أبناء الكلية لتحقيق برامج التدريب العملى.



طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بجامعة قناة السويس فى بكين للتدريب

طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بجامعة قناة السويس فى بكين للتدريب

طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بجامعة قناة السويس فى بكين للتدريب

طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بجامعة قناة السويس فى بكين للتدريب

طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بجامعة قناة السويس فى بكين للتدريب