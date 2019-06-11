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بومبيو يرافق ترامب فى زيارته لكوريا الجنوبية أواخر الشهر الجارى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:57 ص
بومبيو يرافق ترامب فى زيارته لكوريا الجنوبية أواخر الشهر الجارى بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرها مايك بومبيو سيرافق الرئيس دونالد ترامب فى زيارته لكوريا الجنوبية فى أواخر شهر يونيو الجارى .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقا للوزارة، من المقرر أن يزور ترامب سول لإجراء محادثات مع الرئيس مون جيه -إن بعد حضور قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان يومى 28 و 29 يونيو الجاري ،هذا ولم يتم الإعلان عن المواعيد المحددة لرحلته.


وقالت مورغان أورجتوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فى مؤتمر صحفى دورى إن الزعيمين سيناقشان أيضا سبل تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا ،وسيواصل الرئيس ترامب والرئيس مون تنسيقهما الوثيق بشأن جهودهما لتحقيق نزع السلاح النووى النهائى الذى يتم التحقق منه بالكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.


كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة

أمريكا

بومبيو

ترامب

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