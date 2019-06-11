انطلاق حملة مكبرة لمكافحة الفئران والقوارض وحماية الزراعات بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مجلس مدينة إسنا جنوبي الأقصر بقيادة محمد سيد سليمان رئيس المدينة، تم البدء في أكبر حملة لمواجهة ومكافحة الفئران والقوارض بنواحي المركز، وذلك لخدمة المواطنين والزراعات المختلفة التى تهجم عليها الفئران بصورة يومية، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف مجلس مدينة إسنا في بيان صحفي، أن مواعيد إطلاق الحملة لمواجهة الفئران ستكون فى الفترة من اليوم الثلاثاء 11 يونيو، وحتي 13 يونيو بنواحي شرق نهر النيل، وفي الفترة من 17 يونيو وحتى 20 يونيو الجاري بنواحي غربي نهر النيل.

وأهاب محمد سيد سليمان رئيس مجلس المدينة، بالمواطنين ضرورة قيام المشاركين بالحملة من الإدارة الزراعية بإسنا، بتوعية المواطنين والمزارعين بالخطوات الواجب عملها خلال المكافحة، وكذلك عم تعريض المواشي الخاصة بهم لأماكن وضع سموم الفئران.