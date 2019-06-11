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المفوضية الأوروبية: رئيس وزراء بريطانيا الجديد لن يغير اتفاق "بريكست"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:59 م
المفوضية الأوروبية: رئيس وزراء بريطانيا الجديد لن يغير اتفاق "بريكست" رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز

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قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إن انتخاب رئيس وزراء جديد لبريطانيا لن يغير اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى الذى جرى التوصل إليه مع رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماى.

وردا على سؤال بشأن تعهد بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة ماى، بحجب المليارات التى يتعين على لندن دفعها للاتحاد، قال المتحدث "الجميع يعلم المطروح على الطاولة، وكل الدول الأعضاء وافقت على ما هو مطروح، ولن يغير انتخاب رئيس الوزراء الجديد معالم (الاتفاق)".

في غضون ذلك، قال وزير الشؤون الأوروبية الألماني مايكل روث اليوم الثلاثاء إنه لن يكون هناك استعداد لدى الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء به للتفاوض مجددا على اتفاق الخروج مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد.

وأضاف أن على من يتنافس على خلافة ماي، سواء في زعامة حزب المحافظين أو في منصب رئيس الوزراء، أن يعي ذلك جيدا قبل إطلاق تعهدات انتخابية.

 

 


بريطانيا

تيريزا ماى

بريكست

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

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