المعمل المركزى للمناخ يضع روشتة لخدمة أشجار الفاكهة تجنبا لمخاطر لتغيرات المناخ

أصدر مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع المعمل المركزى للمناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، نشرة توصيات فنية للمزارعين، يتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة خاصة بالعمليات الزراعية للأشجار المثمرة.

وقال الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ، إنه لابد من ضرورة توعية المزارعين بمختلف أنحاء الجمهورية، باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية المختلفة، وتأثيراتها علي الثروة النباتية، وتفادى أية خسائر محتملة و ضرورة التعاون والتكامل بين المعاهد والمراكز البحثية المختلفة التى تعمل تحت مظلة مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأوضح الباحثين أن الشهر الجارى تزداد فيه درجة حرارة الجو ويستمر الحر الشديد طوال الشهر، حيث ترتفع درجة الحرارة بالتدريج حتى تتجاوز 40 درجة مئوية خاصتاً بجنوب مصر، لافتا إلى أنه لارتفاع الحرارة نسبياً تأثير حسن فى نمو المحصول الصيفية، كذلك يندر فى خلال هذا الشهر سقوط الأمطار أو قيام العواصف الشديدة.

وأشار الباحثون إلى أنه خلال هذا الشهر يستمر تساقط العقد الحديث لثمار الموالح وهو تساقط طبيعي، لافتا إلى أنه فى حال تعرض الأشجار لموجات حرارية شديدة او لرياح الخماسين دون توفر كمية مناسبة من الرطوبة الأرضية فإن التساقط يزداد بدرجة تؤثر فى المحصول، وأكد أنه فى الثلث الأخير من الشهر يقف تساقط الثمار بنزول النقطة، و يجب اضافة الدفعة الثانية من السماد النتروجينى فى حال المزارع التى تروى بالغمر إذا لم يتم إضافتها خلال الشهر الماضى، كذلك ينصح بالرى المعتدل وعدم تعريض النباتات للعطش.

ونصح، بالاستمرار فى الرش ضد مرض البياض الدقيقى بالمبيدات المناسبة وبدء الرش الوقائى لمرض البياض الزغبى باستخدام أى من المبيدات الموصى بها، ومتابعة مكافحة الإصابة بدودة ثمار العنب، واستمرار مكافحة الحفارات مع ايقاف الرش قبل الجمع بشهر، والرش ضد الكاروسات والاجاسيد والتربس إن وجدت إصابة بالمبيدات المناسبة، فضلا عن فحص عناقيد العنب التى قاربت على النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه باستخدام الطعم السام( ردة+ عسل اسود+ لانيت) ويوضع هذا الطعم بالقرب من الاشجار فى المسافة بين الخطوط.

وأكد، علي ضرورة جمع القواقع باليد والتخلص منها أولا بأول والتخلص من الحشائش وكذلك حرث الأرض وتعريض بيض القواقع للشمس وأنه يمكن استخدام الطعوم السامة، كذلك يجرى خف ثمار الرمان وهى فى حجم ثمرة البندقة مع ترك ثمرة واحدة على كل نورة زهرية واحدة تعطى محصول جيد من الناحية النوعية.

كما تم الإشارة إلى أهمية إجراء الرشة الثالثة ضد الحفار، وإجراء الرشة الثالثة ضد دودة ثمار الرمان بالمبيد الموصى به.

وفيما يتعلق بالنخيل، أوضح الباحثون ضرورة تكملة عملية الخف فى الثمار حسب قوة النخلة ومعدل الإنتاج، وإجراء عملية التذليل (التقويس) فى الاصناف طويلة العراجين كالحيانى والسيوى، الاهتمام بالرى وتنظيمه فى هذا الشهر، بالنسبة لمحصول الجوافة، تروى الأشجار حسب احتياجات التربة الفعلية مع إزالة السرطانات.

كما يجب مقاومة الإكاروس أو العنكبوت الأحمر بالرش بالمبيدات الموصى بها ويمكن تكرار العلاج بعد شهر إذا لزم الأمر، وأنه عند الإصابة بالمن أو البق الدقيقى ترش الأشجار بالمبيدات الموصى بها و رش النباتات بمركبات الزنك.

وبالنسبة لمحصول التين: تروى الأرض حسب احتياجاتها الفعلية لتجنب تساقط الثمار وتخمرها، وفى حالة أصناف التجفيف تعتبر هذه الرية الأخيرة قبل عملية الجمع.