سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

المشروبات الغازية الدايت تدمر الجهاز العصبى وتسبب الصداع

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:30 ص
المشروبات الغازية الدايت تدمر الجهاز العصبى وتسبب الصداع أضرار المشروبات الغازية الدايت - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتكون الاسبرتام الموجود فى المشروبات الغازية الدايت من اثنين من الأحماض الأمينية مع ذرة الكربون إضافية عالقة، وتذوب هذه العناصر الثلاثة معاً فى الأمعاء الدقيقة، وتشق طريقها بشكل منفصل فى الدم.

وأوضح تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع العلمى "LiveScience"، أن واحداً من الأحماض الأمينية الموجودة فى الأسبارتام هو "حمض الأسبارتيك"، الذى يضر الجهاز العصبى مما يؤثر على عمليات المخ المعتادة، وربما يسبب الصداع، والصداع النصفي.

 

201810051258165816
 
وأكد التقرير أن سكر الاسبرتام يحتوى على "الفينيل ألانين" وهو حمض أمينى، وارتفاع مستوياته فى الجسم يؤدى إلى تراكم خطير يمكن أن يسبب تلف الدماغ منها الإصابة بالشلل الرعاش.

جدير بالذكر أن موقع "ديلى ميرور" البريطانى أظهر أن نقص الملح فى الجسم يرجع إلى الإصابة بالإسهال الشديد، وهو أحد أضرار تناول الأطعمة التى تحتوى على الأسبرتام، الذى قد يظهر باسم "E951" وهو الاسم الخفى المكتوب على العبوات الغذائية.


أضرار المشروبات الغازية الدايت

المشروبات الغازية

اضرار المشروبات الغازية

مشروبات الدايت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

أندورا يستضيف فرنسا فى تصفيات الأمم الأوروبية

أندورا يستضيف فرنسا فى تصفيات الأمم الأوروبية

كيف يؤثر عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك؟

كيف يؤثر عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك؟

"أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

7 نصائح تبعد الشباب عن خطر الاتجاه لإدمان المخدرات.. تعرف عليها

7 نصائح تبعد الشباب عن خطر الاتجاه لإدمان المخدرات.. تعرف عليها

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

شاهد لأول مرة.. التجهيزات النهائية ﻻستادات بطولة إفريقيا

شاهد لأول مرة.. التجهيزات النهائية ﻻستادات بطولة إفريقيا

فيديو.. "مباشر قطر" تكشف خيانة تميم للأمن القومى العربى وإتباعه نهج إيران

فيديو.. "مباشر قطر" تكشف خيانة تميم للأمن القومى العربى وإتباعه نهج إيران

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة