المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه بروض الفرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم يدعى أحمد.ج 30 سنه عاطل، قام الشروع فى مبالغ مالية من شخص، بالإكراه، حيث قاما المتهم باستيقاف المجنى عليه واشهر فى وجهه سلاح أبيض، مما بث الخوف والرعب فى نفس المجنى عليه، كما تعدى عليه المتهم محدثا به إصابات بالغة بالجسد.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج الحالة الأمنية بالمنطقة، وأثناء ذلك تلاحظ للقوة الأمنية، تجمع عدد من الأهالى، بالتوجه نحوهم لاستبيان الأمر، تبين لهم وجود شخص مصاب بعدة إصابات قطعية بالرأس، والذى أفاد تعرضه للسرقة بالإكراه من قبل شخص استوقفه وقام بإشهار سلاح أبيض " سكين " وقام بالإعتداء به عليه على رأسه، وأحدث به عدة إصابات، ثم استولا منه على مبلغ مالى 1500 جنيه، وهاتف محمول، وفرا هاربا.