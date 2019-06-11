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المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب محتجز يمنى في جوانتانامو لإطلاق سراحه

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 ص
المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب محتجز يمنى في جوانتانامو لإطلاق سراحه معتقل جوانتانامو أرشيفية
رويترز

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رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، طلبا لرجل يمني للإفراج عنه بعد 17 عاما من احتجازه كمقاتل عدو في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج جوانتانامو في كوبا وذلك رغم دعوة أحد قضاة المحكمة إلى اتخاذ قرار بشأن مدى قانونية احتجاز مثل هؤلاء المعتقلين لأجل غير مسمى.

 

ورفض القضاة التسعة النظر في طلب معاذ حمزة أحمد العلوي الذي تم أسره في باكستان عام 2001 ونقل إلى منشأة الاحتجاز العسكرية الأمريكية في جوانتانامو عام 2002 حتى دون توجيه تهم جنائية إليه.

 

وقالت الحكومة الأمريكية إن العلوي شارك في القتال ضد القوات الأمريكية وحلفائها في أفغانستان وله روابط وثيقة بتنظيم القاعدة.

 

وأصدر القاضي ستيفن براير بيانا يقول إنه ينبغي للمحكمة اتخاذ قرار في مرحلة ما بشأن "ما إذا كان الكونجرس والدستور يسمحان باستمرار احتجازه في ضوء المدة وجوانب أخرى ترتبط بالصراع (في أفغانستان)".

 

ودخل العلوي وهو أحد أطول المحتجزين في جوانتانامو بقاء في القاعدة في إضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازه.

 

وقال الرجل المولود في عام 1977 إنه ينبغي إطلاق سراحه لأسباب منها أن الصراع الأمريكي في أفغانستان "انتهى من الناحية العملية".

 


جوانتانامو

امريكا

اليمن

كوبا

اضراب

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