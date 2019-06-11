المؤبد لـ3 أشخاص من أسرة واحدة بتهمة استعمال القوة فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بالسجن المؤبد لـ 3 أشخاص من أسرة واحدة، لقيامهم بإستعمال القوة مع مواطن بسبب خلافات بينهم بمركز منيا القمح.

صدر القرار، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 33 لسنة 2019، جنايات منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، بقيام كل من " أصيل م خ"، ووالده "محمد"، ونجل عمهم" محمد م س"، مقيمين دائرة مركز منيا القمح، بإستعمال القوة مع أحد المواطنين والتعدى عليه بالضرب المبرح، لخلافات بينهم، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.