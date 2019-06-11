القبض على المتهمين بقتل شاب بالأسلحة البيضاء فى السلام

كتب أحمد حسنى

تمكنت قوات الأمن، من القبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة النهضة بمدينة السلام، وتم إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات.

كانت أمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط واقعة مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لتحديد هوية المتهمين.

وكشف مصدر أمنى بأن المجني عليه هو "م.م"، وكشفت تحريات المباحث قيام عاطلين، بالهجوم علي المجني عليه في بالطريق العام، وسددوا له عدة طعنات وفروا هاربين.

ترجع الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغاً من الأهالي، يفيد بقيام عاطلين، بتسديد عدة طعنات لشاب عشرينى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.