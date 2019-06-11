السجن 5 سنوات لعامل لإحرازه سلاح بدون ترخيص بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "كريم.م" 35 سنة، عامل بالسجن 5 سنوات لإتهامه بإحراز سلاح نارى بدن ترخيص بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم ووليد محمد عبد الحميد، بأمانة سر عبده حلمى ووائل العمدة.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2018 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، مفادها إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.