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الرئيس المالى يختصر زيارته لسويسرا بعد الهجوم على قرية راح ضحيته أكثر من 100

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:07 ص
الرئيس المالى يختصر زيارته لسويسرا بعد الهجوم على قرية راح ضحيته أكثر من 100 الرئيس المالى إبراهمى بوبكر كيتا
باماكو (أ ش أ)

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أدان الرئيس المالى ابراهمى بوبكر كيتا الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته عشرات المواطنين وسط مالى قبل يومين، وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ التدابير المناسبة لإلقاء القبض على الجناه وتقديمهم إلى المحاكمة.

وقال كيتا - الذى اختصر زيارته لسويسرا لحضور اجتماعات منظمة العمل الدولية بمناسبة الذكرى المئوية لإنشائها - إنه يشعر ببالغ الحزن والفزع العميق إزاء الأحداث المأساوية التى راح ضحيتها قرابة المائة من مواطنيه فى منطقة موبتى وسط مالى.


وأضاف الرئيس المالى - فى بيان بثته اليوم إذاعة باماكو - إننى أدين بشدة هذا العمل الجبان والهمجي وقررت تقصير إقامتى فى سويسرا , وأشار إلي أنه علي هامش اجتماعات المنظمة ، تم التخطيط لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع المنظمات الدولية المعنية لمناقشة التحديات التى تواجهها بلاده.


وحث الرئيس المالى الحكومة على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة ، داعيا إلى تفادى الانتقام.


يذكر أن جمهورى مالى تعانى من انفلات أمنى، قالت الأمم المتحدة إنه خلف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 333 قتيلا فى صفوف المدنيين.

 


مالى

الرئيس المالى

هجوم ارهابى فى مالى

سويسرا

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