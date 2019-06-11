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الخارجية الأمريكية تهنئ روسيا بالعيد الوطنى للبلاد نيابة عن ترامب

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:40 ص
الخارجية الأمريكية تهنئ روسيا بالعيد الوطنى للبلاد نيابة عن ترامب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
كتب محمد جمال ووكالات

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هنأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، المواطنين الروس بمناسبة "يوم روسيا"، وذلك نيابة عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وجاء فى بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "نيابة عن الرئيس ترامب والشعب الأمريكي، أهنئ شعب روسيا بيوم روسيا ،أنتم تحتفلون بهذه المناسبة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود منذ بدء الإصلاحات الدستورية فى روسيا، وقد احترمت الولايات المتحدة تطلعات الروس المستمرة نحو المبادئ الديمقراطية للحرية العالمية والحريات المدنية وسيادة القانون".

 

ويوافق الثانى عشر من يونيو يوم اعتماد إعلان سيادة الدولة لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية عام 1990 ،وتم إقرار "يوم روسيا" عيدا وطنيا للدولة الروسية بموجب مرسوم رئاسى صدر فى 2 يونيو عام 1994.


مايك بومبيو

أمريكا

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

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