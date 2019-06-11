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الثوم يقى من سرطان الرئة ويحمى من أورام المخ

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:30 ص
الثوم يقى من سرطان الرئة ويحمى من أورام المخ فوائد الثوم
كتب بيتر إبراهيم

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الثوم من الأعشاب المشهورة المستخدمة على نطاق واسع باعتباره التوابل الأساسية فى الطبخ، كما تم استخدامه كدواء على مر التاريخ القديم والحديث لمنع وعلاج مجموعة واسعة من الظروف والأمراض.

وفى هذا السياق كشف الموقع الطبى الأمريكى "Medical News Today"، أن تناول عشب الثوم على الريق له فوائد عديدة، وتشمل:

تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة

وجد الباحثون أن الناس الذين يأكلون الثوم الخام على الأقل مرتين فى الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 44٪ للإصابة بسرطان الرئة، مما يشير إلى أن الثوم قد يكون بمثابة علاج كيماوى وقائى لسرطان الرئة وفقا لدراسة أجريت فى مركز مقاطعة جيانجسو للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" فى الصين.

يقتل سرطان الدماغ

يحتوى الثوم على المركبات العضوية والكبريت الفعالين فى تدمير خلايا "glioblastomas”، وهو نوع من أورام الدماغ القاتلة، وفقاً لعلماء من كلية الطب بجامعة ولاية كارولينا الجنوبية.

يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام

النساء اللواتى تتناول الوجبات الغذائية الغنية بالثوم لديهم مستويات أقل من هشاشة العظام، وفقا لدراسة أجراها فريق من العلماء في كينجز كوليدج لندن وجامعة إيست أنجليا.


فوائد الثوم

علاج سرطان الرئة

علاج سرطان الدماغ

الثوم

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