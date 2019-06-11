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"التغذية" ينصح طلاب الثانوية العامة بإفطار يحتوى على الجلوكوز لتنشيط المخ

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:15 ص
"التغذية" ينصح طلاب الثانوية العامة بإفطار يحتوى على الجلوكوز لتنشيط المخ وجبة إفطار صحية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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شدد المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة على ضرورة تناول طلاب الثانوية العامة لوجبة الإفطار قبل النزول للامتحانات لضمان وجود تغذية سليمة لخلايا المخ من خلال الجلوكوز الذى يساهم فى تنشيط الذاكرة، وقدرتها الاستيعابية والتذكرية للمواد العلمية.

وقال المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة إن الإفطار لطلاب الثانوية العامة بالتزامن مع الامتحانات يحمى الطالب من الإصابة بالخمول والنوم طوال فترة الامتحان، مؤكدا أن الوجبة يشترط أن تكون خفيفة غنية بالبروتين مع فيتامين سى.

وأوضح معهد التغذية أن الحرص على الغذاء المتوازن مهم ويجب تناول الفواكه والخضراوات كوجبات بينية بين الوجبات الرئيسية لمد خلايا المخ بالتغذية المطلوبة.


امتحانات الثانوية

وجبة إفطار صحية

ماهى وجبة الإفطار المثالية

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

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