وقال رئيس المؤسسة عبد العزيز البابطين - في بيان صحفي – إن شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية من مختلف أنحاء العالم ستشارك في فعاليات المنتدى؛ لمناقشة عدة موضوعات، بينها (تدريس ثقافة السلام)، و(حماية التراث الثقافي العالمي).

وأكد أن المنتدى لن يكتفي بتقديم المقترحات والتوصيات، بل سيعمل على تجسيد النظريات إلى واقع؛ حيث أصدرت المؤسسة 17 منهجا لتدريس ثقافة السلام من مرحلة الحضانة إلى مرحلة الجامعة، لافتا إلى أنه تم دعوة شخصيات من المشاركة في صناعة القرار، والمؤثرة في الرأي الرسمي والجماهيري؛ لتمكين هذه المناهج، إلى جانب ما سيتمخض عنه المنتدى من التطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أن هذا المنتدى لا يتحدد مداه في نطاقه المكاني الذي يعقد به - محكمة العدل الدولية بلاهاي-، بل إن العالم أجمع معني به، وهو يعكس رمزية ودلالة المكان المعني بالعدل، ومنه سيتم توجيه رسالة إنسانية إلى العالم أجمع، مفادها أهمية التعاون من أجل نشر المحبة والتعايش السلمي.