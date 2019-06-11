الاتحاد العربى للنفط يطالب منظمة العمل إدراج ملف الإرهاب ضمن إعلان مئوية المنظمة

كتب محمود راغب

قدم الكيميائى عماد حمدى، الأمين العام للاتحاد العربى للنفط والبتروكيماويات مذكرتين للجنة المئوية ضمن أعمال اللجنة الجامعة بمنظمة العمل الدولية على هامش مشاركته بمؤتمر العمل الدولى المقام بجنيف فى دورته رقم 108 بمشاركة 148 دولة.

وطالب حمدى بإدراج ملف الارهاب لإعلان المئوية النهائى، وأن تقدم المنظمة دعمها ومساندتها للدول التى تحارب الإرهاب ضاربا المثل بمصرالتى تقف وحيدة فى مواجهة الإرهاب تحاربه بالنيابة عن العالم أجمع، وهو ما لاقى تأييد عمالى عربى وأفريقى ودولى فى هذا الشأن من أجل خلق بيئة عمل آمنة.

وطالب فى مذكرته بمحاربة استحواذ الشركات متعددة الجنسيات على الشركات المحلية الصغيرة وبائعى التجزئة الأمر الذى يؤدى لتسريح وتدمير العمالة المحلية.

وناشد حمدى المنظمة بإرسال بعثات تدريبية لتدريب العمالة فى الدول العربية بما يرتقى بنا لجذب الاستثمار المباشر، كما طالب بتشجيع أوروبا للأسواق الناشئة فى العالم العربى والتقليل من منافسة المنتجات المحلية العربية.