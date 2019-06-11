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"الأعلى للإعلام" يلزم البرامج الدينية بضيوف من العلماء والمؤهلين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:21 م
"الأعلى للإعلام" يلزم البرامج الدينية بضيوف من العلماء والمؤهلين مكرم محمد احمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد

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شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة أن يكون مقدم البرامج الدينية ملما بالقضايا الدينية، وأن يكون لديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها، وكذا إلمامه بالسيرة النبوية.

واشترط المجلس فى الضوابط التى وضعها لتنظيم عمل البرامج الدينية أن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين، وألا تكون مواقع التواصل الاجتماعى مصدرا لإبداء الرأى أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف وجامعة الأزهر.

وضمت ضوابط عمل البرامج الدينية عدم إثارة قضايا خلافية أو آراء تثير الفتن أو تحرض على التطرف، ومراعاة عدم بث إعلانات قبل أو أثناء أو بعد البرنامج مباشرة لا تتناسب مع القيم الدينية.


المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

اخبار مصر

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