إصابة 4 أشخاص بينهم شاب سقط من القطار ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب أربعة أشخاص فى حادثين منفصلين بينهم شاب سقط من القطار بالقرب من أحد المزلقانات بدائرة قسم بنى سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، إخطارين منفصلين، اليوم الثلاثاء، من شرطة النجدة، الأول يفيد سقوط حسام أشرف عبد الحميد 21سنة، مقيم محافظة المنيا، من قطار الصعيد بالقرب من مزلقان السادات بمنطقة موقف محيي الدين، ما أدى إلى إصابته باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي بالرأس، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى الجامعة لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

أما الإخطار الثانى يفيد تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية على الطريق الدائرى بمركز ببا جنوب المحافظة، ونتج عن الحادث إصابة كل من: فيداء سيد خلف الله، 27 سنة، كسر بالذراع الأيمن - أميره محمود محمد، 27 سنة، كسر بالذراع الأيمن، جروح وسحجات بالجسم - بدرية أحمد على 25 سنة، جروح وسحجات بالجسم، جميعهن ممرضات مقيمات بني أحمد التابعة لقرية طنسا دائرة المركز، ونقلتهم سيارات إسعاف إلى مستشفى ببا المركزى .