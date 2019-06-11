إصابة 17 شخصا بحالة تسمم بالدقهلية نتيجة استنشاق مبيد حشرى

الدقهلية شريف الديب

أصيب 17 شخصا بقرية المظارة التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية بحالة تسمم جماعى نتيجة استنشاقهم لمبيد حشرى أثناء رش محصول الذرة.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز ميت سلسيل، من مستشفى ميت سلسيل المركزى بوصول 17 شخصا من قرية المظارة التابعة لدائرة المركز مصابين بحالة اعياء وقئ مستمر.

وتبين إصابتهم بحالة تسمم جماعى نتيجة استنشاقهم لمبيد حشرى سام أثناء رش محصول الذرة داخل الأرض الزراعية بالمنطقة، وجارى تقديم الإسعافات الأولية لهم.