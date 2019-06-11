أضرار زيت الزيتون أهمها الحساسية ودهون الكبد

كتب بيتر إبراهيم

اختيار الزيت المناسب قد يبدو أمراً سهلاً، حيث إن جميع الزيوت هي مصدر من الدهون، وتحتوي على المغذيات الأساسية، لكن عند المقارنة بين المنتجات، فإن هناك نوعين من الدهون، وهي الدهون المشبعة وغير المشبعة، وهذه المكونات الغذائية التي تميز الزيت الصحي عن غير الصحي.

اختيار انواع الزيوت الصحيحة

ترتبط الدهون المشبعة مع ارتفاع مستويات الكولسترول، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن ناحية أخرى، فإن الدهون غير المشبعة تفعل عكس ذلك، وتساعد في الحد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وللتأكد من اختيار زيت الطبخ الصحي، يجب قراءة الملصق الموجود على الجزء الخلفي من المنتج واختيار الزيوت التي تحتوي على كمية أقل من الدهون المشبعة مقارنة مع الدهون غير المشبعة.

وتوصي المبادئ التوجيهية الغذائية 2010 بالنسبة للأمريكيين، بالحد من نسبة الدهون المشبعة إلى أقل من 10% من السعرات الحرارية في مجموع النظام الغذائي.

وفي هذا السياق، كشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع العالمي “Live Strong”، عن أنواع الزيوت الصحية والزيوت المضرة، والتي تشمل:

الزيوت الصحية



هناك نوعان من الدهون غير المشبعة الموجودة بشكل رئيسي في زيوت الطبخ الصحي:

الدهون غير المشبعة الاحادية الدهون غير المشبعة المتعددة

تناول الأطعمة الغنية في أي من هذه الدهون تساعد على تحسين صحة القلب وقد تلعب دوراً في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

الزيوت الغنية بالدهون غير المشبعة الاحادية، تشمل:

زيت الزيتون

زيت الكانولا

زيت الفول السوداني

أما الزيوت الغنية بالدهون غير المشبعة المتعددة، تشمل:

زيت القرطم

زيت السمسم

زيت الصويا

زيت الذرة

زيت بذور عباد الشمس

كل من هذه الزيوت هي الأفضل، أو الصحية، وذلك بسبب محتواها على نسبة صغيرة من الدهون المشبعة أقل بها، ويتميز زيت الكانولا بأقل نسبة من الدهون المشبعة.

الزيوت غير الصحية

هناك بعض زيوت الطبخ تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وتشمل:

زيت جوز الهند

زيت النخيل

زيت لب النخيل

وأوضح الباحثون أن 92% من زيت جوز الهند يحتوي على أعلى نسبة من الدهون المشبعة.

ومن الخطير للغاية، هو وجود هذه الزيوت بشكل أساسي في الوجبات الخفيفة التجارية، مثل الكوكيز والكعك ورقائق البطاطس، ولكن يمكنك أيضاً العثور علي هذه الانواع من الزيوت بشكل منفصل على رفوف محلات البقالة.

أضرار زيت الزيتون

يكون زيت الزيتون ضاراً فى حالة واحدة وهى إذا تم تسخينه لدرجة حرارة عالية، ويسبب حب الشباب والتهابات جلدية ويسبب دهون الكبد.