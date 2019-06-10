50 مركز شباب وناديا بأسيوط تستقبل الجماهير لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا مجانا

أنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، استعداداتها بمراكز الشباب والأندية الرياضية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لعرض مباريات بطولة الأمم الإفريقية، والتى ستقام بالقاهرة فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من يوليو القادم، مجاناً من خلال وضع شاشات عرض ووجهت دعوة عامة للمواطنين.

وقال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم تجهيز 50 مركز شباب ونادى رياضى بالأجهزة اللازمة وشاشات عرض، لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019، وذلك لاستقبال المواطنين ورواد المنشآت الرياضية مجانًا، لمشاهدة وتشجيع المنتخب المصرى.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنبيه على جميع الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، بتجهيز شاشات عرض لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية، ليشاهدها أبناء أسيوط بشكل مجانى، مؤكدا على حرص وزارة الشباب والرياضة على إتاحة المشاهدة الجماعية المجانية لفعاليات كأس الأمم بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وقضاء المواطنين أوقات جيدة فى مشاهدة المنتخب المصرى.