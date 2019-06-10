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وكيل رياضة جنوب سيناء: 23 مركز شباب تبث مباريات الأمم الأفريقية

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:00 ص
وكيل رياضة جنوب سيناء: 23 مركز شباب تبث مباريات الأمم الأفريقية محمد فتحى وكيل الشباب والرياضة بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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قال محمد فتحى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المديرية تسعى للاستعداد لمتابعة كأس الأمم الأفريقية والتى ستنطلق 21 يونيو الجارى، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات دورية ومتابعة أماكن مشاهدة المباريات بمراكز الشباب والأندية حيث سيتم توفير شاشات عرض لـ23 مركز شباب على مستوى مدن المحافظة.

وأضاف فتحى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية بمراكز الشباب والنوادى، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا بحضور أحمد عبد العزيز وكيل المديرية للشباب ومديرى المراكز والإدارات الشبابية بمدن المحافظة الاستعدادات مراكز الشباب لتوفير أماكن مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية واستقبال أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح وكيل الرياضة بالمحافظة، أن هذه الاستعدادات جاءت فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بوضع شاشات عرض بميادين المحافظة وخاص مدينة شرم الشيخ والمدينة الشبابية والتأكيد على حق كل مصرى فى متابعة تلك المباريات وتشجيع المنتخب الوطنى.


كان 2019

جنوب سيناء

مراكز الشباب

الرياضة

الامم الافريقية

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