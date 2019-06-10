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وكالة الطاقة الذرية تعرب عن قلقها إزاء التوتر بشأن الملف النووى الإيرانى

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:26 م
وكالة الطاقة الذرية تعرب عن قلقها إزاء التوتر بشأن الملف النووى الإيرانى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ

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أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني، بعد إعلان طهران أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في عام 2015.

 

وقال أمانو -في كلمة أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين- إن "الالتزامات الخاصة بالملف النووي التي تعهدت بها إيران في خطة العمل المشترك الشامل تمثل مكسبا كبيرا لعمليات التحقق النووية"، مضيفا أنه "من الضروري أن تقوم إيران بالتطبيق التام لتعهداتها النووية"، معربا في الوقت ذاته عن أمله في إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار.

 

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت نهاية مايو الماضي ارتفاع مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

 

وأعلنت إيران في مايو الماضي أيضا أنها لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وتلك القيود تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل المشترك الشامل".

 

وجاء قرار إيران بعد عام من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران.

 


للوكالة الدولية

الطاقة الذرية

ايران

نووى

الاتفاق النووى

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