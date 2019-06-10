هل تشعر بالدوخة بسبب الرجيم؟.. اعرف السبب

كتبت فاطمة ياسر

الدوخة تعد من الأشياء الطبيعية التي يمر بها الكثيرون أثناء اتباعهم للحميات الغذائية، ونجد أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للتعرض والإصابة بالدوخة أثناء الرجيم أو خلال اتباعهم للحميات الغذائية الهادفة للتخلص والقضاء على الوزن الزائد.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأسباب المؤدية للإصابة والشعور بالدوخة خلال اتباع الحميات الغذائية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

اسباب الدوخة خلال الرجيم



-أثناء اتباعك للحميات الغذائية قليلة السعرات الحرارية، فأنت تعطي لجسمك طعام سعرات حرارية قليلة تتسبب في شعورك وإصابتك بالدوخة.

-قد يعرضك اتباع الحميات الغذائية الكثيرة إلي إصابتك بالأنيميا، وهذا الأمر يتسبب يزيد من شعورك بالتعب والدوخة بشكل كبير.

-انخفاض نسبة السكر بالدم، يزيد من شعورك وإصابتك بالدوخة، ولذا عليك تناول الفواكه يوميا للحد من الشعور والإصابة بالدوخة والتعب والإرهاق.

-عدم تناول الأطعمة المهمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لجسم، كطبق السلطة الخضراء، والفواكه يتسبب في شعورك بالدوخة.

-قد يعتمد البعض أثناء اتباعه للأنظمة والحميات الغذائية علي تناول الخضروات دون البروتين، وهذا الأمر يجعلهم يشعرون بالدوخة والتعب والإرهاق.