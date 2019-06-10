نقابة الصيادلة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين فى هدم صيدلية بالبحيرة

كتبت آية دعبس

أكدت لجنة إدارة نقابة الصيادلة، أن النيابة العامة تواصل التحقيقات فى حادث الهدم الذى تعرضت له صيدلية الدكتور إسلام محمد بالبحيرة من قبل مالك العقار، مشيرة إلى أنه جار ضبط الجناة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضافت اللجنة، فى بيان، أن مالك العقار قام بهدم الصيدلية ببولدزر بكامل محتوياتها لإجبار الصيدلى على ترك الصيدلية رغم وجود عقد إيجار موثق سارى .

وأوضحت اللجنة انها تواصلت مع الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة ومع الصيدلى إسلام وشددوا على دعم النقابة الكامل له، مؤكدة أنه سيتم إرسال محامى النقابة لمتابعة سير التحقيقات، كما سيتم صرف التعويضات المستحقه له بصندوق الإعانات والكوارث.

وناشدت اللجنة وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناة وحماية الصيدليات التى تؤدى خدمة طبية للمرضى طوال 24 ساعة فى كافة المدن والقرى والنجوع.

وأكدت اللجنة على دعم النقابة الكامل لأعضائها ووقوفها بجوارهم فيما يتعرضون له من أجل تأدية عملهم، مؤكدة أنه سيتم متابعة التحقيقات حتى يتم ضبط الجناة ويحصل الصيدلى إسلام على حقه القانونى.