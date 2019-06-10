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مقتل شاب وإصابة آخر بطلق نارى فى مشاجرة بالغربية

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:17 ص
مقتل شاب وإصابة آخر بطلق نارى فى مشاجرة بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية محمد طارق

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شهدت منطقة عزبة الديب التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، مشاجرة بين ثلاث أشخاص راح ضحيتها شخص وإصابة آخر بطلق نارى ، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام .
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية ، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية ، يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة عزبة ديب بندر زفتي ، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بطلق نارى .
 
على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد أحمد جعيصة رئيس البحث الجنائي بزفتى والسنطة ، والرائد أحمد رمزى رئيس مباحث قسم شرطة زفتي ، وتبين حدوث مشاجرة بين " نبيل أ ال " المجني عليه ، وبين " أحمد م س " " محمد آل ع " ، قاموا الطرفيين الثانى والثالث بالتعدى عليه هو شقيقه مستخدمين سلاحا ناريا وقاموا لإصابته بطلق نارى وتوفى فى الحال ، كما تم الاعتداء على شقيق المجنى عليه واصابته بجروح قطعيه .
 
وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى زفتى العام ، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المستشفى تحسبا لوقوع مشاجرات بين العائلتين ، وتم تحرير محضر بالواقعه وإخطار النيابه لتولى التحقيق .
 
 
 

 


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