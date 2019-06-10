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لجنة متخصصة لربط حوافز العاملين بورش السكة الحديد طبقا لأداء كل عامل

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:06 م
لجنة متخصصة لربط حوافز العاملين بورش السكة الحديد طبقا لأداء كل عامل ورش السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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شكل رئيس هيئة السكك الحديد، لجنة مختصة لوضع نظام الحوافز للعاملين، مع تحقيق العدالة والشفافية فى التوزيع طبقا لأداء كل عامل وكل ورشة وزيادة المتميزين عن أقرانهم .

وتم التأكيد على أن المرتب هو حق للعامل لا يمكن المساس به بينما الحوافز والأرباح مرتبطة بالانتاج، كما أن الحكومة تقف مع قطاع النقل بكل الدعم والإمكانيات من أجل النهوض بهذا المرفق لتقديم أفضل الخدمات.

يأتى ذلك وسط تشديدات باستمرار العمل على مدار الساعة لتطوير قطاع السكك الحديدية وتطوير الورش كبداية لتطوير السكة الحديد باعتبار أن هذا القطاع من أهم قطاعات النقل لتصبح هيئة السكك الحديدية فى مقدمة هيئات الدولة التى تساهم فى التنمية الشاملة للدولة.

كما يتم توفير كافة قطع الغيار اللازمة لكافة أعمال صيانة وعمرات الجرارات، مع التشديد على أن تكون هذه القطع أصلية ومن المصانع المنتجة للجرارات وأن يتم شراؤها عن طريق لجنة متخصصة تضم قانونى وأقدم عامل وأحد المهندسين.


السكه الحديد

العاملين بالسكه الحديد

سكه حديد مصر

ورش السكه الحديد

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