فيه شفاء للناس.. العسل الأبيض مفيد لكل أجهزة الجسم

كتبت هند عادل

"فيه شفاء للناس" العسل الأبيض له العديد من الفوائد الصحية للجسم، ومنذ العصور القديمة استخدم العسل كغذاء غنى بالمركبات النباتية المفيدة وتقدم العديد من الفوائد الصحية، فالعسل صحي بشكل خاص عند استخدامه بدلاً من السكر المكرر، حسبما ذكر موقع " healthline".

فوائد العسل الأبيض لصحة الجسم

1- يساعد العسل الابيض فى مقاومة ومحاربة ظهور علامات الشيخوخة، لاحتوائة على العديد من القيم الغذائية التى تعمل على تجديد خلايا البشرة ، والتخلص من الجلد الميت ، كما يعمل ايضا على الحفاظ على صحة البشرة والشعر، ويساعد على التخلص من جفاف البشرة .

2- يساعد على علاج العديد من الأمراض مثل التهابات الجهاز التنفسي، ويساعد على علاج الضعف الجنسى لدى الرجال، ويمنع الإصابة بسرطان الجلد، كما يعالج أيضا حصوات الكلى والتهاباتها .

3- يساعد على تحسين الجهاز الهضمى وتنشيط وظائف الجسم، كما يساعد على تحسين حركة الأمعاء ويعمل كمطهر طبيعى لها، ويعمل على التخلص من الجراثيم والفطريات الموجودة بالمعدة .

4- يساعد على تنظيف القولون ويقوم بتسهيل عملية الإخراج، كما يقوم بالتخلص من نسبة الكوليسترول الموجوده بالجسم، لاحتوائه على مواد مضادة للأكسده.

5- يساعد على تقوية الجهاز التناسلي لدى المرأة، وتحسين وظيفة المبايض لديها، كما يعمل كمسكن طبيعى لآلام الدورة الشهرية، ويساعد على حماية الجسم من الامراض المصاحبة للوزن الزائد والسمنه المفرطه .

6- يساعد على تقوية الجهاز المناعى للجسم ، لاحتوائة على العديد من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم.