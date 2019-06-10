فيديو.. رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب انخفاض أسعار المعدن النفيس 7 جنيهات

كتب عامر مصطفى

كشف أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسباب تراجع أسعار الذهب بقيمة 7 جنيهات.

وقال واصف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد: "الأوضاع السياسية جزء من العوامل التى تتحكم فى الأسعار العالمية للذهب، وهو ما ينطبق على إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتزامه الدخول فى مفاوضات مع المسكيك والصين، فضلا عن إعلان البنك الفيدرالى الأمريكى عدم نيته تخفيض أسعار الفائدة فى الفترة الحالية، مما أسفر عن تراجع أسعار الذهب عالميا".

وتابع: "تقييم مصر لقيمة الذهب مقابل الدولار يعد العامل المحلى الوحيد المتحكم فى أسعار الذهب"، معلقاً: "لا يوجد تاجر يستطيع التحكم فى أسعار الذهب".