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علامات تدل على تناول الكافيين بكثرة .. منهم ألم المعدة

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:30 م
علامات تدل على تناول الكافيين بكثرة .. منهم ألم المعدة الاثار الجانبية من الافراط فى القهوة
كتبت إيناس البنا

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الآثار الجانبية لتناول الكافيين بكثرة يمكن أن تكون خفية فى بعض الأوقات، وفى أوقات أخرى قد تعطيك بعض الإشارات للحد من شرب المشروبات المحتوية على الكافيين.

وفقا لموقع   "Everyday Health " يوصي الأطباء الأشخاص الذين يعانون من القلق بتجنب الكافيين، فقد يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى تفاقم  الإحساسا بالقلق والتوتر .

علامات شرب كثير من القهوة
 

قهوة
قهوة

 

ألم المعدة :
 تعمل مركبات القهوة على تحفيز إفراز حمض المعدة بواسطة خلايا المعدة، مما قد يؤدى إلى تحييد الحمض على المدى القصير .

زيادة خفقان القلب:

غالبًا ما يكون سبب خفقان القلب هو استهلاك الكثير من القهوة والكافيين والنيكوتين، مما قد ينتج عنه الدوخة التي تصل إلي حد نوبات الإغماء.

معدل نبضات القلب أثناء الرياضة
معدل نبضات القلب أثناء الرياضة

 

الإسهال :
 

شرب أكثر من كوبين أو ثلاثة أكواب يوميًا من القهوة قد يصيبك بالإسهال

 

عدم القدرة على النوم:
 

الأرق هو علامة واضحة على شرب الكثير من القهوة، حيث يمكن أن تبقى القهوة في الدم لمدة تصل إلى 14 ساعة ، وتزيد من عدد مرات استيقاظك أثناء الليل .

صداع
صداع

 

الصداع  

تساعد كمية معتدلة من الكافيين في تخفيف الصداع، ومع ذلك  إذا كنت تشرب الكثير من القهوة لفترة متواصلة من الوقت (5 أكواب من القهوة) يمكن أن تتسبب فى الصداع.

 


القهوة

الكافيين

الصداع

قلة النوم

الأرق

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