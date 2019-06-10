صور.. محافظ الشرقية يتفقد المدفن الصحى ومجمع محارق النفايات الطبية

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،المدفن الصحى بمنطقة الخطارة بمركز فاقوس والذى يتم فيه التخلص الآمن من القمامة بعد نقلها من النقط الوسيطة والمقالب العشوائية للمدفن الصحى بمعرفة وحدة التدخل البيئى السريع لخلق جو صحى وبيئى للمواطنين ولتحسين منظومة النظافة .

إستمع المحافظ من فخرى عبد العزيز مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة لشرح تفصيلى عن ألية العمل بالمدفن الصحى والمقام على مساحة 20 فدان ويتكون من خليتين "قديمة وجديدة" حيث يتم إعادة تصليح وتهيئة القمامة على شبكة الصرف ليتم شفط المياه عن طريق مضخه تمهيداً لرفعها إلى الأحواض لتبخيرها حتى لا يحدث إحتراق أو إشتعال ذاتى، كما تم مناقشة بحث إمكانية ربط الخليتين ببعضهما عن طريق طبقات بلاستيك لمنع ترشيح المياه لسطح الأرض وفقاً للإشتراطات البيئية .

وشدد المحافظ خلال الجولة على إجراء أعمال صيانة دورية للمعدات المستخدمة بالموقع لتقوم بكافة الأعمال داخل المدفن وتحقيق الإستفادة منه ولتحسين منظومة النظافة.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه سير العمل بمجمع المحارق بالمدفن الصحى بالخطارة والذى يضم 6 محارق تستخدم لحرق النفايات الطبية الخطرة والتى تنقل من المستشفيات إليها للتخلص الأمن منها وفقاً للإشتراطات البيئية والصحية.

وأشاد محافظ الشرقية بالجهود المبذولة فى هذه المنظومة للتخلص الأمن من النفايات الطبية ونقل المحارق إليها للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين .

كان رافق المحافظ فى الزيارة اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد .

فى سياق متصل، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 6617 لسنة 2019 بقبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها 9 قيراط الواقعة بحوض الزور والحمران زمام ناحية زور أبو الليل مركز أولاد صقر لصالح مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وذلك لإقامة ملعب للشباب عليها "، وجاء هذا القرار بعد موافقة وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضى بالكتاب رقم 922 فى 24 ابريل 2019 م على إقامة ملعب للشباب بناحية زور أبو الليل مركز أولاد صقر وعلى كتاب مديرية الزراعة بالشرقية) رقم 6190 فى 16 / 5 /2019 وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر رقم 905 فى 6 / 6 /2018 والمتضمن الموافقة على إقامة ملعب للشباب.

محافظ الشرقية يتفقد المدفن الصحى



محافظ الشرقية يتفقد المدفن الصحى



محافظ الشرقية يتفقد المدفن الصحى (4)