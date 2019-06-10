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صحيفة: أوروبا مقصدا مفضلا لمهاجرى أمريكا الوسطى أكثر من الولايات المتحدة

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:47 م
صحيفة: أوروبا مقصدا مفضلا لمهاجرى أمريكا الوسطى أكثر من الولايات المتحدة مهاجرون على الحدود المكسيكية
كتبت رباب فتحى

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سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على تحول مهاجرى أمريكا الوسطى من تفضيل الهجرة إلى الولايات المتحدة إلى أوروبا، حيث ارتفع عدد طالبى اللجوء فى أوروبا بحوالى 4000 فى المائة فى العقد الماضى، وفقًا للأرقام الرسمية، فى الوقت الذى يرتفع فيه عدد الوافدين.
 
وأوضحت الصحيفة أن ما يقرب من 7800 شخص تقدموا بطلب لجوء فى أوروبا العام الماضى، ارتفاعًا من 4،835 في عام 2017.
 
ورغم المسافة بين أمريكا الوسطى وأوروبا أكبر، إلا أن الكثيرين وجدوا أن الرحلة إلى القارة الأوروبية أكثر أمانًا وأرخص بكثير من دفع الأموال للمهربين للعبور إلى الولايات المتحدة.
 
وقال صيوبا بورتيلو، وهو أستاذ جامعى درس هجرة أمريكا الوسطى، إن شروط الدخول إلى أوروبا أقل صرامة من أمريكا، حيث لا يطلب تأشيرة دخول كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة.
 
وأوضحت أن إسبانيا هي الخيار الأول للعديد من دول أمريكا الوسطى بسبب اللغة المشتركة وشبكات الأصدقاء والعائلة وفرص العمل في الاقتصاد غير الرسمي.
 
 

اوروبا

الهجرة الى اوروبا

الهجرة الى امريكا

امريكا الوسطى

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