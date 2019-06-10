رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

كتب محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى

انتهى منذ قليل امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة بثانى أيام ماراثون الثانوية العامة، والتى انطلقت السبت الماضى بمختلف أنحاء الجمهورية.

وسادت حالة من الغضب بين طالبات لجان الثانوية العامة بمدارس أنصاف سرى الثانوية بنات، والشهيد شريف أحمد صالح بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، لصعوبة الإحصاء، فيما عبرت الطالبات عن رضائهن عن مستوى امتحان الاقتصاد، واشتكى أغلبهن من صعوبة مادة الإحصاء.

واشتكت إحدى الطالبات من صعوبة امتحان الإحصاء قائلة : "مكناش متوقعين كدا فى مادة لا تضاف للمجموع ومذاكرنهاش من أول السنة ".

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



الإنتهاء-من-الإمتحان



الإنتهاء-من-المادة



الإنتهاء-من-مادة-الإقتصاد-والإحصاء



الاهالى-تطمئن-على-ابنائهم-بعد-الامتحان



الطالبات-وأولياء-الأمور



الطلاب-ينتهون-من-مادة-الإقتصاد-والإحصاء



الطلبة-تراجع-الامتحان



انتظار-اولياء-الامور-امام-المدارس



اولاياء-الامور-ينتظرون-الطلبة-امام-المدرسة



بعض-الاباء-يطمئن-على-ابنه-امام-المدرسه



بعض-اولياء-الامور-ينتظر-ابنائهم-امام-المدرسة



تجمع-الطلبه-امام-المدرسة-بعد-الامتحان



تواجد-ملحوظ-لاولياء-الامور-امام-المدارس



خروج-الثانوية-بعد-امتحان-الاحصاء



خروج-الطالبات-من-الإمتحان



خروج-الطالبات-من-ماده-الإقتصاد-والإحصاء



خروج-الطلبة-مبتسمين-من-الامتحان



خروج-الطلبة-من-الامتحان



خروج-طالب-بعد-ادائة-الامتحان



خروج-طالب-من-الامتحان-واخر-يقوم-بتوزيع-اوراق-مراكز-الدروس



خروج-طالب-وسط-انتظار-انتظار-اولاياء-الامور



خروج-طلبة-الثانوية-العامه



طالبات-الثانوية-العامة



طالبان-يراجعنا-اوراق-مراكز-الدروس



طالب-يخرج-مبتسما-بعد-ادائه-الامتحان



طالب-يخرج-مبتسما-بعد-الامتحان



طلاب-تقوم-بالمراجعه-بعد-الامتحان



فرحة-الطالبات-بسهولة-الإمتحانات



فرحة-الطالبات-بسهولة-مادة-الإقتصاد-والإحصاء



