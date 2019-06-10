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رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:39 م
رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى

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انتهى منذ قليل امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة بثانى أيام ماراثون الثانوية العامة، والتى انطلقت السبت الماضى بمختلف أنحاء الجمهورية.

وسادت حالة من الغضب بين طالبات لجان الثانوية العامة بمدارس أنصاف سرى الثانوية بنات، والشهيد شريف أحمد صالح بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، لصعوبة الإحصاء، فيما عبرت الطالبات عن رضائهن عن مستوى امتحان الاقتصاد، واشتكى أغلبهن من صعوبة مادة الإحصاء.

واشتكت إحدى الطالبات من صعوبة امتحان الإحصاء قائلة : "مكناش متوقعين كدا فى مادة لا تضاف للمجموع ومذاكرنهاش من أول السنة ".

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 

الإنتهاء-من-الإمتحان
الإنتهاء-من-الإمتحان

 

الإنتهاء-من-المادة
الإنتهاء-من-المادة

 

الإنتهاء-من-مادة-الإقتصاد-والإحصاء
الإنتهاء-من-مادة-الإقتصاد-والإحصاء

 

الاهالى-تطمئن-على-ابنائهم-بعد-الامتحان
الاهالى-تطمئن-على-ابنائهم-بعد-الامتحان

 

الطالبات-وأولياء-الأمور
الطالبات-وأولياء-الأمور

 

الطلاب-ينتهون-من-مادة-الإقتصاد-والإحصاء
الطلاب-ينتهون-من-مادة-الإقتصاد-والإحصاء

 

الطلبة-تراجع-الامتحان
الطلبة-تراجع-الامتحان

 

انتظار-اولياء-الامور-امام-المدارس
انتظار-اولياء-الامور-امام-المدارس

 

اولاياء-الامور-ينتظرون-الطلبة-امام-المدرسة
اولاياء-الامور-ينتظرون-الطلبة-امام-المدرسة

 

بعض-الاباء-يطمئن-على-ابنه-امام-المدرسه
بعض-الاباء-يطمئن-على-ابنه-امام-المدرسه

 

بعض-اولياء-الامور-ينتظر-ابنائهم-امام-المدرسة
بعض-اولياء-الامور-ينتظر-ابنائهم-امام-المدرسة

 

تجمع-الطلبه-امام-المدرسة-بعد-الامتحان
تجمع-الطلبه-امام-المدرسة-بعد-الامتحان

 

تواجد-ملحوظ-لاولياء-الامور-امام-المدارس
تواجد-ملحوظ-لاولياء-الامور-امام-المدارس

 

خروج-الثانوية-بعد-امتحان-الاحصاء
خروج-الثانوية-بعد-امتحان-الاحصاء

 

خروج-الطالبات-من-الإمتحان
خروج-الطالبات-من-الإمتحان

 

خروج-الطالبات-من-ماده-الإقتصاد-والإحصاء
خروج-الطالبات-من-ماده-الإقتصاد-والإحصاء

 

خروج-الطلبة-مبتسمين-من-الامتحان
خروج-الطلبة-مبتسمين-من-الامتحان

 

خروج-الطلبة-من-الامتحان
خروج-الطلبة-من-الامتحان

 

خروج-طالب-بعد-ادائة-الامتحان
خروج-طالب-بعد-ادائة-الامتحان

 

خروج-طالب-من-الامتحان-واخر-يقوم-بتوزيع-اوراق-مراكز-الدروس
خروج-طالب-من-الامتحان-واخر-يقوم-بتوزيع-اوراق-مراكز-الدروس

 

خروج-طالب-وسط-انتظار-انتظار-اولاياء-الامور
خروج-طالب-وسط-انتظار-انتظار-اولاياء-الامور

 

خروج-طلبة-الثانوية-العامه
خروج-طلبة-الثانوية-العامه

 

طالبات-الثانوية-العامة
طالبات-الثانوية-العامة

 

طالبان-يراجعنا-اوراق-مراكز-الدروس
طالبان-يراجعنا-اوراق-مراكز-الدروس

 

طالب-يخرج-مبتسما-بعد-ادائه-الامتحان
طالب-يخرج-مبتسما-بعد-ادائه-الامتحان

 

طالب-يخرج-مبتسما-بعد-الامتحان
طالب-يخرج-مبتسما-بعد-الامتحان

 

طلاب-تقوم-بالمراجعه-بعد-الامتحان
طلاب-تقوم-بالمراجعه-بعد-الامتحان

 

فرحة-الطالبات-بسهولة-الإمتحانات
فرحة-الطالبات-بسهولة-الإمتحانات

 

فرحة-الطالبات-بسهولة-مادة-الإقتصاد-والإحصاء
فرحة-الطالبات-بسهولة-مادة-الإقتصاد-والإحصاء


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة

امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة

الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

اليوم السابع بلس

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الإثنين، 10 يونيو 2019 09:52 ص

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Davinche

Gg

الاحصاء كان امتحان سهل بالنسبة لي عشان انا اخدت في درس عند مدرس الرياضة بتاعي وانا حليته في حوالي 45 دقيقة اما الاقتصاد عشان مادة حفظ في دي بالنسبة لي كانت صعبة شوية

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