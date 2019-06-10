دراسة: البروكلى يقلل من الإصابة بالمياه البيضاء

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول البروكلي هو مفتاح جيدة للبصر ويحد من فقدانه على مدار العمر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن البروكلى من الخضراوات الخضراء الداكنة التى تحتوى على مركب يسمى الإندول-3-كربينول (I3C) الذي يمكن أن يستخدم لعلاج المياه البيضاء التى تعتبر السبب الرئيسي لفقدان البصر.

وأشار الباحثون إلى أن البروكلى يحتوي على مركب رئيسي ينشط مستقبلات البروتين المزيل للسموم في شبكية العين، لافتين إلى أن الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن يمكن أن تستخدم كعلاج وقائي من سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ديباك امبا، أستاذ الطب والجراحة، أن البروكلى يحتوى على حمض البالمتيوليك الذي يكافح أمراض العيون.

ونتائج الدراسة تشير أيضا بضرورة تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 7 وحمض البالمتيوليك، مثل المكسرات والأسماك ومنتجات الألبان والزيوت النباتية.