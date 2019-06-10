تفاصيل مشاركة مصر فى المؤتمر الدولى عن دور الغاز الطبيعى بمنطقة البحر المتوسط

كتبت-مروة الغول

تشارك وزارة البترول والثروة المعدنية متحدث رئيسى في المؤتمر الدولى عن دور الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وتأتى مشاركة وزارة البترول في المؤتمر بناء على دعوة تلقتها من أمين عام مرصد الطاقة المتوسطى (OME) الذى يعقد بالعاصمة الفرنسية خلال الفترة من 11 - 13 يونية الحالي، حيث من المقرر أن تشارك في فعالياته عدد من وزراء البترول والطاقة ورئيس قطاع الطاقة بالمفوضية الأوروبية ولفيف من شركات الطاقة الفرنسية وشركات البترول والطاقة بدول المتوسط الأعضاء في المرصد .

وأكدت وزارة البترول، أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تأتى في اطار حرصها على تعزيز شراكتها الاستراتيجية في مجال الطاقة مع كل من الاتحاد الأوروبى ودول المتوسط انطلاقاً من أهميتها في دعم مكانة مصر كمركز اقليمى للطاقة بالمنطقة، لافتة إلى أن مرصد الطاقة المتوسطى هو منظمة دولية تعتبر بمثابة منصة هامة للحوار والتعاون في مجال الطاقة بين دول البحر المتوسط وقارة أوروبا.

وأوضح الوزارة أن زيارة العاصمة الفرنسية تأتى كذلك في إطار تفعيل وتطوير التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الطاقة ودعم الجهود الحالية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث سيعقد على هامش مشاركته في المؤتمر عدد من اللقاءات الثنائية مع مسئولي الحكومة الفرنسية ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مجال الطاقة لبحث سبل تعميق وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

كما تشارك وزارة البترول كمتحدث رئيسى في جلسة مجلس الأعمال الفرنسي حول استراتيجية مصر في البترول والغاز والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة أمام الشركات الفرنسية الحاضرة في الجلسة والتي يزيد عددها عن 40 شركة من مجلس الأعمال الفرنسي ورابطة موردى البترول والغاز الفرنسية، حيث يتناول الوزارة أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية وقصص النجاح التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة والفرص الاستثمارية المتاحة.

كما سيشارك الوزارة في جلسة حول قطاع الغاز الطبيعى المصرى والتي ينظمها المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية الذى يعد واحدا من أكبر منظمات الفكر الفرنسية لاستعراض دور مصر الرائد في صناعة الغاز الطبيعي بالمنطقة واستراتيجية تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة بما يساعد فى دعم جهود السلام بالمنطقة.