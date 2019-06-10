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تعرف على شروط الالتحاق بمدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:43 ص
تعرف على شروط الالتحاق بمدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا المهندس ياسر سعودى
كتب سمير حسنى

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كشف المهندس ياسر سعودى، رئيس قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربى، شروط التقدم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا.

 

وقال المهندس ياسر سعودى فى تصريحات إعلامية : «المدرسة تضم الطلاب الذين أنهوا المرحلة الإعدادية، بعد إجراء اختبارات طبية، وفي مواد العلوم والحسابات واللغة الإنجليزية، فضلا عن أهمية إرفاق شهادة عدم تعاطى المخدرات بملف الطالب".

 

وأوضح أن مدة الدراسة تستمر 3 سنوات، يحصل الطالب بعدها على شهادة دبلوم فني صناعي، مشيرا إلى أن المدرسة لديها قاعدة بيانات للخريجين ، توزعها على جميع الشركات والمصانع، لتوفير فرص عمل لهم.


مدرسة الانتاج الحربى

الانتاج الحربى

وزارة الانتاج الحربى

شروط التقدم لمدرسة الانتاج الحربى

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